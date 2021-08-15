شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد ينتظر مصيره النهائي في الاتحاد السكندري قبل مناقشة العروض الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري، مصيره النهائي مع زعيم الثغر هذا الموسم، قبل مناقشة عدد من العروض الأخرى التي قدمتها له أندية الدوري.

وعانى الحارس السابق للزمالك والحالي للاتحاد السكندري، من فترة استبعاد طويلة عن صفوف الفريق منذ فبراير الماضى، ومع ذلك يتمسك محمد مصيلحي رئيس الاتحاد بالحارس المخضرم، وزاد على ذلك تجديد حسام حسن الثقة في حارسه خلال تصريحات تليفزيونية قبل أيام، ما أعاد الأمل للحارس في فتح صفحة جديدة واستعادة التوهج مرة أخرى بقميص سيد البلد.

ويفضل عماد السيد البقاء في الاتحاد السكندري عن باقى الأندية الأخرى التي بدأت التفاوض معه، لكنه في نفس الوقت يعاني من تجاهل الجهاز الفني لخدماته بعد فترة استبعاد قاربت الستة أشهر هذا الموسم.

ويواصل عماد السيد تدريباته بمنتهى الجدية رغم قرار حسام حسن المدير الفني للاتحاد باستبعاده منذ 8 أشهر عن التدريبات الجماعية للفريق والاعتماد على محمد صبحي كحارس أساسي، وصبحي سليمان كحارس احتياطي.

ويبقى عماد السيد هدفا للعديد من الأندية، خاصة بعد الخبرات الكبيرة التي اكتسبها وهو حارسا للزمالك قبل سنوات قليلة.

وفي وقت سابق، وعد حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، رئيس النادي محمد مصيلحي، بالنظر في مصير عودة عماد السيد حارس المرمى المستبعد من صفوف الفريق، للتدريبات الجماعية لكن هذا الوعد طال انتظاره، وربما يفرض رحيل محمد صبحي المحتمل عن النادي وعودته للزمالك تحقيق هذا الوعد في الأيام القليلة المقبلة.