شكرا لقرائتكم خبر عن التونسى حمزة المثلوثى يتوج بلقب رجل مباراة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النجم حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، بلقب رجل مباراة القلعة البيضاء، أمام الإسماعيلى، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، السبت، ضمن لقاءات بطولة الدورى، التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة، بهدفين دون رد.

وكتب الحساب الرسمى لنادى الزمالك، عبر حسابه على تويتر: "ورجل مبارة اليوم هو حمزة المثلوثى".





وحقق فريق الزمالك فوزا صعبا ومهما على نظيره الإسماعيلى، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 30 من الدورى، أحرز هدفى الزمالك إمام عاشور فى الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 فى صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة الـ 34 فى المركز الـ 13 بالدورى.