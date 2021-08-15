شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور يدعم مؤمن زكريا بعد هدفه في الدراويش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إمام عاشور لاعب نادي الزمالك على الاحتفال بهدفه فى مرمى الإسماعيلى بتوجيه التحية لمؤمن زكريا والاحتفال على طريقة نجم الأهلي الذى يعانى صحيًا وتم إيداعه بأحد المستشفيات الخاصة.

سجل عاشور لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه أمام الإسماعيلى فى الدقيقة 57 من عمر المباراة التي أقيمت باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

حقق فريق الزمالك فوزًا صعبًا ومهمًا علي نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى، احرز هدفي الزمالك امام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 في صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ 34 في المركز الـ 13 بالدورى.

تبادل الفريقان السيطرة والهجمات في اول 10 دقائق من المباراة، الا ان الزمالك عاد وسيطر علي مجريات اللعب وكان الأخطر في اكثر من هجمة، الا ان رعونة مهاجمي الزمالك وتألق دفاع الإسماعيلي حالا دون احراز اهداف.

وتلقي محمد عبد الشافي إنذارا بسبب تدخل مع شكري نجيب ويحصل بعده أسامة نبيه المدرب العام علي انذار للاعتراض، قبل خروج حسين السيد الظهير الأيسر للإسماعيلي من المباراة مصابا اثر تدخل عنيف بينه وبين حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك.

حاول لاعبو الإسماعيلي مبادلة الزمالك الهجمات واحراز هدف مع نهاية الشوط الأول لاراحة الاعصاب قبل الاستراحة، الا ان محاولاتهم لم تنجح لينتهي الشوط بتعادل الفريقين سلبيا.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من الزمالك املا في احراز هدف لخطف النقاط الثلاثة، في المقابل فان لاعبو الإسماعيلي بدأوا الشوط الثاني بحذر دفاعي.



إمام عاشور

الدقيقة 58 تشهد تسديدة من امام عاشور لاعب الزمالك تصطدم بمروان صحراوي مدافع الإسماعيلي وتتهادي في مرمي محمد فوزي معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول، وبعد الهدف بـ 3 دقائق يقوم حمزة المثلوثي برفع كرة عرضية من الجبهة اليمني علي رأس مواطنه سيف الجزيري الذي يضعها بقوة في مرمي محمد فوزي معلنا تقدم الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

عقب الهدفين هدأ لاعبو الزمالك ولجأ كارتيرون المدير الفني الي تهدئة الملعب ، في المقابل اجري إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي 3 تبديلات هجومية املا في اللحاق بالمباراة الا ان الأداء الهجومي لفريق الإسماعيلي لم يكن بقدر المطلوب لتحقيق التعادل، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك 2 / 0 .