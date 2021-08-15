شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 14/ 8/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم السبت 14/ 8/ 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

الأهلي يستعيد توازنه بثنائية فى إنبى ويواصل مطاردة الزمالك على القمة.. فيديو

استعاد فريق الأهلي الانتصارات بعد فوزه على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الأهلي - السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، سجل أهداف المباراة والتر بواليا ومحمد مجدي أفشة.

الزمالك يتمسك بالصدارة ويفوز علي الإسماعيلي بثنائية عاشور والجزيري

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا ومهما علي نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدورى، أحرز هدفي الزمالك أمام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

اتحاد الكرة يحدد 10 آلاف جنيه رسوم الاشتراك في كأس مصر