شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 14 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب الدورى المصرى اليوم مواصلة الزمالك تربعه على صدارة الجدول برصيد 70 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين بينما حل فريق الأهلى فى الوصافة برصيد 68 نقطة بعد الفوز على إنبى بهدفين نظيفين.



ترتيب الدورى

وجاء ترتيب الدورى كالتالى..الزمالك 2 – 0 الإسماعيلى

فاز الزمالك على نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى، أحرز هدفي الزمالك إمام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 في صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ34 في المركز الـ 13 بالدورى.

الأهلى 2 – 0 إنبى

استعاد فريق الأهلي الانتصارات بعد فوزه على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الأهلي - السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، سجل أهداف المباراة والتر بواليا ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي للنقطة 78 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 70 نقطة، بينما توقف رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز السابع.

سيراميكا 1 – 1 غزل المحلة

تعادل فريق سيراميكا بصعوبة مع فريق غزل المحلة 1 / 1 بهدف في الدقيقة 90+5 من ضربة جزاء فى الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 34 في المركز الـ13 في جدول الدوري الممتاز كما يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 37 في المركز الـ11.

تقدم عبد الرحمن عاطف "أجويرو" لاعب غزل المحلة بهدف التقدم لفريقه على حساب سيراميكا في الدقيقة 63، وتعادل ميدو جابر لسيراميكا في الدقيقة 90+5 من ضربة جزاء.