شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت، 14 / 8 / 2021 في الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقيمت اليوم السبت، 14 / 8 / 2021، ثلاثة مباريات في غاية الأهمية بالدورى المصري، لا سيما مباراتي الأ÷لى والزمالك والتى حقق فيها القطبين انتصارين زادا من اثارة الدورى في الأمتار الأخيرة واشعلت المنافسة قبل 4 جولات من النهاية.

ونستعرض نتائج مباريات اليوم كالتالي:

الزمالك يتمسك بالصدارة

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا ومهما علي نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى، احرز هدفي الزمالك امام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 في صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الاسماعيلي عند النقطة الـ 34 في المركز الـ 13 بالدورى.

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على ضيفه إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت يوم السبت ضمن الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وافتتح الأهلي التسجيل مبكرًا عن طريق "والتر بواليا" في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، قبل أن يضيف محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 28 .

الأهلى يواصل المطاردة

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي لـ 68 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري، متأخرًا بنقطتين عن غريمه الزمالك، والذي يتصدر المسابقة برصيد 70 نقطة.

سيراميكا يخطف التعادل

تعادل فريق سيراميكا بصعوبة مع فريق غزل المحلة 1 / 1 بهدف في الدقيقة 90+5 من ضربة جزاء فى الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 34 في المركز الـ13 في جدول الدوري الممتاز كما يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 37 في المركز الـ11.

تقدم عبد الرحمن عاطف "أجويرو" لاعب غزل المحلة بهدف التقدم لفريقه على حساب سيراميكا في الدقيقة 63، وتعادل ميدو جابر لسيراميكا في الدقيقة 90+5 من ضربة جزاء.