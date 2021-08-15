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القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافي الدورى المصري بعد مباريات اليوم السبت، لم يشهد تغييرا على صعيد الهدافين، حيث اقيمت 3 مباريات في غاية الأهمية بالدورى المصري، لا سيما مباراتي الأهلى والزمالك والتى حقق فيها القطبين انتصارين زادا من اثارة الدورى في الأمتار الأخيرة واشعلت المنافسة قبل 4 جولات من النهاية.

وشهد صراع الهدافين استمرار محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على صدارة القائمة برصيد 19 هدفا ويأتى أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا فى المركز الثانى برصيد 15 هدفا، وأشرف بن شرقى نجم الزمالك، الذى حجز المركز الثالث برصيد 13 هدفا، بينما حجز عمر كمال عبد الواحد المركز الرابع برصيد 12 هدفا.

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا ومهما علي نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى، احرز هدفي الزمالك امام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة، وبهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 في صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الاسماعيلي عند النقطة الـ 34 في المركز الـ 13 بالدورى.

وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على ضيفه إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت يوم السبت ضمن الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وافتتح الأهلي التسجيل مبكرًا عن طريق "والتر بواليا" في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، قبل أن يضيف محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 28، ووبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي لـ 68 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري، متأخرًا بنقطتين عن غريمه الزمالك، والذي يتصدر المسابقة برصيد 70 نقطة.

فيما تعادل فريق سيراميكا بصعوبة مع فريق غزل المحلة 1 / 1 بهدف في الدقيقة 90+5 من ضربة جزاء فى الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 34 في المركز الـ13 في جدول الدوري الممتاز كما يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 37 في المركز الـ11، تقدم عبد الرحمن عاطف "أجويرو" لاعب غزل المحلة بهدف التقدم لفريقه على حساب سيراميكا في الدقيقة 63، وتعادل ميدو جابر لسيراميكا في الدقيقة 90+5 من ضربة جزاء.

وجاء ترتيب هدافي الدورى بعد مباريات اليوم كالتالي:

محمد شريف الأهلي 19

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 13

مصطفى فتحي سموحة 12

عمر كمال المصري البورسعيدي 12

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

احمد سمير طلائع الجيش 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

أحمد علي البنك الأهلي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10