شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى رحيل يقترب من الرحيل عن الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب صبري رحيل الظهير الأيسر لنادي الاتحاد السكندري من الرحيل عن زعيم الثغر، بعدما فشلت مفاوضات اللاعب والنادي لتجديد تعاقده مع الفريق، حيث ينتهى عقد رحيل مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري.

وعقد محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري، عدة جلسات مع اللاعب، لإقناعه بالتجديد، غير أن رحيل حسم أمره بخوض تجربة جديدة والاكتفاء بما قدمه.

وكان حسام حسن المدير الفني قد طالب في وقت سابق بالتجديد للاعب في ظل قناعته بإمكانياته ودوره في الفريق ومع تزايد الاعتماد عليه أساسيا في الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد رحيل بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة الاتحاد السكندري، ويدرس رحيل حاليًا العديد من العروض وعلي رأسها نادي فاركو الصاعد حديثا لدوري الأضواء، والتي يسعي من خلالها إلى المشاركة أساسيًا.

وفي فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، طلب اللاعب الرحيل بسبب جلوسه على دكة البدلاء وعدم المشاركة مع فريقه والاستعانة بالثنائى السيد سالم وفوزى الحناوى بالجبهة اليسرى، وأبدى صبرى رحيل غضبه وطلب من حسام حسن المدير الفنى الرحيل خلال الانتقالات الشتوية، وتم عرض طلب اللاعب على مجلس الإدارة الذى وافق بشرط تقديم عرض مناسب.

جدير بالذكر أن حسام حسن طلب وقتها عدم مشاركه صبرى رحيل بالتدريبات الجماعية والتدريب منفردا بملعب النادى حتى يتم حسم مصير اللاعب، الذى يمتلك أكثر من عرض من أنديه الدورى الممتاز ستقوم خلال الأيام القليله القادمه بفتح قنوات الاتصال المباشر لمعرفه طلبات نادى الاتحاد .