ما هو موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي؟

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

يسعى نادي الهلال لمواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري السعودي عقب الفوز على الطائي، عندما يواجه التعاون.



ونجح الهلال في الفوز على الطائي بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستأنف الهلال مبارياته في الدوري السعودي، الجمعة المقبلة، عندما يحل ضيفا على التعاون، في الجولة الثانية من المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا 10 دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا 10 دقائق بتوقيت أبوظبي، الثامنة إلا 10 دقائق بتوقيت القاهرة.

مباراة الهلال ضد التعاون تُذاع عبر قنوات "SSC" الناقلة للدوري السعودي من خلال القمرين عرب سات ونايل سات.

يُذكر أن الهلال هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري السعودي، حيث حصد اللقب بعد صراع قوي مع فريق الشباب.