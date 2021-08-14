الشارقة - اميمة ياسر - بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ترتيب الدوري المصري.. والفارس الأبيض يغرد منفردًا

واصل فريق الزمالك انتصاراته في الدوري المصري، بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 30 من عمر بطولة الدوري المصري، على ملعب الإسماعيلية، في مباراة شهدت سيطرة من نادي الزمالك، خلال الـ90 دقيقة.

وشهدت المباراة غياب لاعبي الدراويش القادمين من مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.

وجاء هدفا الزمالك عن طريق كل من إمام عاشور في الدقيقة 57، وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 59.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباراة الزمالك والدراويش بفوز الأبيض بثنائية دون رد على النحو التالي:

ويحتاج الزمالك الفوز في مبارياته المتبقية فقط دون النظر لنتائج الأهلي من أجل التتويج ببطولة الدروي المصري للمرة الـ13 في تاريخه، والمرة الثانية خلال الـ7 سنوات الأخيرة.