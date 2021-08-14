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بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ترتيب الدوري المصري

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الشارقة - اميمة ياسر - بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ترتيب .. والفارس الأبيض يغرد منفردًا

 

واصل فريق الزمالك انتصاراته في الدوري المصري، بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 30 من عمر بطولة الدوري المصري، على ملعب الإسماعيلية، في مباراة شهدت سيطرة من نادي الزمالك، خلال الـ90 دقيقة.

وشهدت  المباراة غياب لاعبي الدراويش القادمين من مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.

وجاء هدفا الزمالك عن طريق كل من إمام عاشور في الدقيقة 57، وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 59.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباراة الزمالك والدراويش بفوز الأبيض بثنائية دون رد على النحو التالي: 

ويحتاج الزمالك الفوز في مبارياته المتبقية فقط دون النظر لنتائج الأهلي من أجل التتويج ببطولة الدروي المصري للمرة الـ13 في تاريخه، والمرة الثانية خلال الـ7 سنوات الأخيرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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