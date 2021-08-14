شكرا لقرائتكم خبر عن أول 15 دقيقة.. الأهلي يتقدم برأسية بواليا.. وضغط أحمر مستمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي ضد إنبي في المباراة التي تجمعهما مساء السبت، على استاد الأهلي السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف.

بدأ الأهلي المباراة بشكل ضاغط وشن هجوم مكثف على دفاع الفريق البترولي وسجل هدفا مبكرا في الدقيقة الثانية بتوقيع والتر بواليا برأسية، بعد متابعته لعرضية متقنة من الجبهة اليسرى.

استمر ضغط الأهلي بعد تسجيل هدف التقدم في محاولة لتعزيز التقدم وحاول الضغط على لاعبي إنبي من منتصف ملعبهم مع محاولة الاستفادة من الكرات العرضية في تهديد مرمى الفريق البترولي.

وحصل الأهلي على ركلة حرة من خارج منطقة جزاء إنبي ولكن لعبها أفشة سهلة في يد البلعوطي حارس مرمى الفريق البترولي وحصل عمرو السولية على لأول إنذار في المباراة في الدقيقة 14 نتيجة عرقلة محمد شريف حتحوت لاعب إنبي.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في الوسط ومحمود كهربا ووالتر بواليا في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمود وحيد واليو ديانج وطاهر طاهر وطاهر وصلاح محسن وجونيور أجايي.

فيما يتكون تشكيل إنبي: عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، وعلي فوزي ورامي صبري وزياد بوغطاس وأحمد محمد يوسف السيد في الدفاع، وزياد كمال ومحمد شريف حتحوت ومصطفى عادل ومصطفى ياسر شكشك في الوسط وجون ايبوكا ودينو بيتر في الهجوم

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على إنبي، وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة إنبي وفي رصيده 65 نقطة جمعها على مدار 29 جولة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي- الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض إنبي مباراة اليوم في المركز السابع برصيد 39 نقطة جمعها من 29 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 8 مباريات.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة كلاً من: ‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.