شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 75 دقيقة.. إنبى ينشط لمحاولة تعديل النتيجة والأهلى يدفع بديانج وطاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحافظ فريق الأهلى على تقدمه على إنبى بهدفين نظيفين، بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما مساء السبت، على استاد الأهلي السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.

بدأ الأهلى المباراة بشكل ضاغط وشن هجوم مكثف على دفاع ألفريق البترولى وسجل هدف مبكر فى الدقيقة الثانية بتوقيع والتر بواليا برأسية، بعد متابعته لعرضية متقنة من الجبهة اليسرى.

استمر ضغط الأهلى بعد تسجيل هدف التقدم فى محأولة لتعزيز التقدم وحأول الضغط على لاعبى إنبى من منتصف ملعبهم مع محأولة الاستفادة من الكرات العرضية فى تهديد مرمى ألفريق البترولي.

وحصل الأهلى على ركلة حرة من خارج منطقة جزاء إنبى ولكن لعبها أفشة سهلة فى يد البلعوطى حارس مرمى ألفريق البترولى وحصل عمرو السولية على لأول إنذار فى المباراة فى الدقيقة 14 نتيجة عرقلة محمد شريف حتحوت لاعب إنبي.

وشن الأهلى هجمة منظمة فى الدقيقة 18 وكاد يسجل مرتين من تصويبتى محمود كهربا وحسين الشحات لولا تألق حارس إنبي، وتصدى محمد الشنأوى لتصويبة صاروخية من دينو بيتر لاعب إنبى فى الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وعزز أفشة تقدم الأهلى بهدف ثانى فى الدقيقة 28 من عمر المباراة بعد جملة منظمة مع محمود كهربا، وأضاع بواليا فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلى فى الدقيقة 34 من عمر المباراة بعد استلام عرضية متقنة من أفشة من الجبهة اليمنى.

وتحصل الأهلى على ركلة حرو مباشرة فى الدقيقة 37 سددها أفشة ولكن تصدى لها البلعوطى ولم تجد من يتابعها وارتدت بعدها بثوانى هجمة للأهلى من الجبهة اليسرى ولكن سددها كهربا بعيدا عن المرمى.

وحصل جون ايبوكا على الإنذار الثانى فى اللقاء نتيجة الخشونة مع أيمن أشرف فى الدقيقة 41، وتحصل إنبى على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الأهلى فى الدقيقة 44 وسددها لاعب إنبى إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها الشنأوي، وهدد ألفريق البترولى فى الدقيقة 46 ولكن أنقذها الشنأوى مجددا، فيما سدد حسين الشحات تصويبة قوية على مرمى إنبى فى الدقيقة 47 ولكن بعيدة عن المرمى، لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدفين نظيفين.

وأجرى إنبى تغيير بنزول كريم طارق فى ومحمد مرسى فى بداية الشوط الثانى على حساب الثنائى محمد شريف حتحوت وعلى فوزي، فيما استمر ضغط الأهلى مع أول دقيقة من عمر الشوط فى محأولة لتسجيل هدف الطمأنينة وقتل المباراة ولكن يقظة دفاع ألفريق لبترولى حرمتهم من الوصول للمرمى.

وهدد جون ايبوكا مرمى الأهلى بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء فى الدقيقة 53 ولكن مرت بجوار القائم، وأجرى إنبى ثالث تغييراته بخروج دينو بيرت ونزول مهاب ياسر فى الدقيقة 56 لتعزيز الشق الهجومى للفريق البترولي، كما خرج زياد كمال وشارك بدلا منه أحمد العجوز فى للإصابة فى الدقيقة 57.

واستعاد فريق إنبى توازنه بعد مرور ساعة من عمر المباراة بدأ فى شن هجمات على مرمى الأهلى بفضل تحركات كريم طارق من الجبهة اليسرى ومصطفى شكشك من الناحية اليمنى، وأجرى الأهلى تغييرين فى الدقيقة 65 بنزول اليود يانج وطاهر طاهر بدلا من عمرو السولية وحسين الشحات بعدما شعر الجهاز ألفنى بتراجع المردود البدنى لبعض لاعبيه.

وحصل رامى صبرى على كارت أصفر فى الدقيقة 67 نتيجة شد قميص أفشة وتعطيله عن شن هجمة للأهلي، وأهدر ديانج فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلى فى الدقيقة 69 من هجمة منظمة للأهلى من الجبهة اليمنى، ونجح الأهلى فى استعادة الاستحوإذ على الكرة بعد التغييرين والتحكم فى رتم المباراة.

ويتكون تشكيل الأهلى من: محمد الشنأوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول فى الدفاع وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات فى الوسط ومحمود كهربا ووالتر بواليا فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء على لطفى ورامى ربيعة ومحمد هانى ومحمود وحيد واليو ديانج وطاهر طاهر وطاهر وصلاح محسن وجونيور أجايي.

فيما يتكون تشكيل إنبي: عبد العزيز البلعوطى فى حراسة المرمى، وعلى فوزى ورامى صبرى وزياد بوغطاس وأحمد محمد يوسف السيد فى الدفاع، وزياد كمال ومحمد شريف حتحوت ومصطفى عادل ومصطفى ياسر شكشك فى الوسط وجون ايبوكا ودينو بيتر فى الهجوم