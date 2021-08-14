شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرفض حضور المؤتمر الصحفى لمباراة الإسماعيلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، حضور المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة فريقه أمام الزمالك، التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، أحرز هدفي الزمالك إمام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 في صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ34 في المركز الـ 13 بالدورى.

إيهاب جلال كان خاض المباراة بتشكيل مكون من.. حارس مرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، باهر المحمدى، خط الوسط: محمود دونجا، محمد عادل، أمامهما: أحمد مصطفى، شكري نجيب، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

فيما بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمي: محمود جنش، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغنى – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور، خط الهجوم: يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – أحمد فتوح – سيف الجزيري.