شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: اللياقة خذلت لاعبى الإسماعيلى أمام الزمالك ومبروك للفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن اللياقة البدنية كانت سبب هزيمة النادى الإسماعيلى أمام الزمالك، في مباراة الجولة 30 بالدورى العام والتى جمعت الفريقين مساء اليوم وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وقال أيمن يونس في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: مبروك للفريقين قدموا مباراة مميزة بكل إمكانياتهم، ولكن اللياقة البدنية خذلت لاعبي الاسماعيلي، والزمالك أهدر الكثير من الفرص في الشوط الأول وخاصة سيف الجزيرى ، لكن الشوط الثانى نجح اللاعبون في استغلال الفرص.

وحقق فريق الزمالك فوزا صعبا ومهما علي نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى، احرز هدفي الزمالك امام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 في صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الاسماعيلي عند النقطة الـ 34 في المركز الـ 13 بالدورى.

تبادل الفريقين السيطرة والهجمات في اول 10 دقائق من المباراة، الا ان الزمالك عاد وسيطر علي مجريات اللعب وكان الأخطر في اكثر من هجمة، الا ان رعونة مهاجمي الزمالك وتألق دفاع الإسماعيلي حالا دون احراز اهداف.

وتلقي محمد عبد الشافي انذار بسبب تدخل مع شكري نجيب ويحصل بعده أسامة نبيه المدرب العام علي انذار للاعتراض، قبل خروج حسين السيد الظهير الأيسر للإسماعيلي من المباراة مصابا اثر تدخل عنيف بينه وبين حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك.