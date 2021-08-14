شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 60 دقيقة.. الأهلي يضغط لإضافة الهدف الثالث وإنبي يجري 4 تغييرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تقدم الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء السبت، على استاد الأهلي السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بشكل ضاغط وشن هجوم مكثف على دفاع الفريق البترولي وسجل هدف مبكر في الدقيقة الثانية بتوقيع والتر بواليا برأسية، بعد متابعته لعرضية متقنة من الجبهة اليسرى.

استمر ضغط الأهلي بعد تسجيل هدف التقدم في محاولة لتعزيز التقدم وحاول الضغط على لاعبي إنبي من منتصف ملعبهم مع محاولة الاستفادة من الكرات العرضية في تهديد مرمى الفريق البترولي.

وحصل الأهلي على ركلة حرة من خارج منطقة جزاء إنبي ولكن لعبها أفشة سهلة في يد البلعوطي حارس مرمى الفريق البترولي وحصل عمرو السولية على لأول إنذار في المباراة في الدقيقة 14 نتيجة عرقلة محمد شريف حتحوت لاعب إنبي.

وشن الأهلي هجمة منظمة في الدقيقة 18 وكاد يسجل مرتين من تصويبتي محمود كهربا وحسين الشحات لولا تألق حارس إنبي، وتصدى محمد الشناوي لتصويبة صاروخية من دينو بيتر لاعب إنبي في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وعزز أفشة تقدم الأهلي بهدف ثاني في الدقيقة 28 من عمر المباراة بعد جملة منظمة مع محمود كهربا، وأضاع بواليا فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 34 من عمر المباراة بعد استلام عرضية متقنة من أفشة من الجبهة اليمنى.

وتحصل الأهلي على ركلة حرو مباشرة في الدقيقة 37 سددها أفشة ولكن تصدى لها البلعوطي ولم تجد من يتابعها وارتدت بعدها بثواني هجمة للأهلي من الجبهة اليسرى ولكن سددها كهربا بعيدا عن المرمى.

وحصل جون ايبوكا على الإنذار الثاني في اللقاء نتيجة الخشونة مع أيمن أشرف في الدقيقة 41، وتحصل إنبي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 44 وسددها لاعب إنبي إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها الشناوي، وهدد الفريق البترولي في الدقيقة 46 ولكن أنقذها الشناوي مجددا، فيما سدد حسين الشحات تصويبة قوية على مرمى إنبي في الدقيقة 47 ولكن بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

وأجرى إنبي تغيير بنزول كريم طارق في ومحمد مرسي في بداية الشوط الثاني على حساب الثنائي محمد شريف حتحوت وعلي فوزي، فيما استمر ضغط الأهلي مع أول دقيقة من عمر الشوط في محاولة لتسجيل هدف الطمأنينة وقتل المباراة ولكن يقظة دفاع الفريق لبترولي حرمتهم من الوصول للمرمى.

وهدد جون ايبوكا مرمى الأهلي بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 53 ولكن مرت بجوار القائم، وأجرى إنبي ثالث تغييراته بخروج دينو بيرت ونزول مهاب ياسر في الدقيقة 56 لتعزيز الشق الهجومي للفريق البترولي، كما خرج زياد كمال وشارك بدلا منه أحمد العجوز في للإصابة في الدقيقة 57.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في الوسط ومحمود كهربا ووالتر بواليا في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمود وحيد واليو ديانج وطاهر طاهر وطاهر وصلاح محسن وجونيور أجايي.

فيما يتكون تشكيل إنبي: عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، وعلي فوزي ورامي صبري وزياد بوغطاس وأحمد محمد يوسف السيد في الدفاع، وزياد كمال ومحمد شريف حتحوت ومصطفى عادل ومصطفى ياسر شكشك في الوسط وجون ايبوكا ودينو بيتر في الهجوم