عمرو السولية يغيب عن الأهلي أمام طلائع الجيش للإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يغيب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش للإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي وإنبي المقامة حاليًا باستاد الأهلي السلام في الجولة 30 لبطولة الدوري.

ويلعب الاهلي مع طلائع الجيش الثلاثاء المقبل في الجولة 31 لبطولة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.