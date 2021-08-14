شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يكشف حقيقة معاقبة أحمد عبد القادر بعد مباراة سموحة والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة حقيقة معاقبة أحمد عبد القادر لاعب الفريق السكندرى عقب مواجهة طلائع الجيش التى أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى.

وكان تقارير إعلامية أشارت إلى تغريم أحمد عبد القادر 30 ألف جنيه من قبل الجهاز الفنى لسموحة بسبب اعتراضة على جلوسه احتياطيًا.

أكد المدير الفنى لفريق سموحة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن العلاقة مع لاعبه أحمد عبد القادر جيدة ولم يحدث خلاف مع اللاعب خلال مباراة طلائع الجيش.

عبر أحمد سامى عن رضاه بأداء لاعبي الموج الأزرق عقب الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على طلائع الجيش ضمن الجولة 30 من مسابقة الدورى الممتاز، مضيفًا: "قدمنا مباراة جيدة،لاعبو سموحة كانوا أفضل خاصة في شوط المباراة الثاني ونتطور من مباراة لأخرى ولاعبي الفريق كانوا على قدر المسئولية ،ونسعي للحصول علي مركز شرفي في جدول الدورى الممتاز".

أضاف سامى: "فريق طلائع الجيش أهدر أكثر من فرصة خلال شوط المباراة الأول، بينما كان سموحة الأفضل والأكثر توفيقًا في شوط المباراة الثاني وهو ما تم ترجمته إلى أهداف.

وأعرب سامى عن سعادته بتجديد عقده مع سموحة، ودعم المهندس محمد فرج عامر رئيس النادى، متابعًا: "نسعي للظهور بشكل متميز خلال الموسم المقبل وستكون هناك مفاجأة في التدعيمات".

فاز فريق سموحة على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليحتل الفريق السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى مستغلا تعثر بيراميدز بالأمس أمام المصري البورسعيدى بعد تراجعه للمركز الخامس.