شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يضيف الهدف الثانى للأهلى فى شباك إنبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى الهدف الثانى لفريقه فى شباك إنبى بالدقيقة 27 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الأهلي "السلام"، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في الوسط ومحمود كهربا ووالتر بواليا في الهجوم.

ويتكون تشكيل إنبي: عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، وعلي فوزي ورامي صبري وزياد بوغطاس وأحمد محمد يوسف السيد في الدفاع، وزياد كمال ومحمد شريف حتحوت ومصطفى عادل ومصطفى ياسر شكشك في الوسط وجون ايبوكا ودينو بيتر في الهجوم

يدخل الأهلي مباراة إنبي وفي رصيده 65 نقطة جمعها على مدار 29 جولة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي- الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض إنبي مباراة اليوم في المركز السابع برصيد 39 نقطة جمعها من 29 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 8 مباريات.