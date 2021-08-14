شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الإسماعيلى "مجهد" من لقاء الأهلى والأحمر سيلعب حتى آخر مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن الإرهاق أثر على الإسماعيلى في مباراة اليوم أمام الزمالك، بعد المجهود الكبير الذى بذله لاعبوه في اللقاء الماضى أمام الأهلى والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لمثله.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: الزمالك يجب أن يستغل الفرص في التسجيل، والشوط الثانى اللاعبين كان تركيزهم أكبر وهذه ميزة، الإسماعيلى واضح أنه مجهد بعد مباراة الأهلى.

أضاف عن تقدم الأهلى على إنبى في الشوط الأول: الأهلى نادى كبير ويلعب على بطولة وسيلعب حتى آخر رمق وآخر نفس، وكل فريق يؤدى ما عليه، وهذه المنافسة ستظل حتى آخر مباراة.

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى الهدف الثانى لفريقه فى شباك إنبى بالدقيقة 27 من عمر المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على استاد الأهلي "السلام"، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في الوسط ومحمود كهربا ووالتر بواليا في الهجوم.