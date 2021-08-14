شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف لـ"تليفزيون الخليج 365": الزمالك يحتاج لاعب مثل أفشة والسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض يفتقد للاعب الحريف الذى يلعب تحت رأس الحربة مثل عبد الله السعيد وأفشة.

ونجح الزمالك في الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 2/0 في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 70 نقطة في صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 37 نقطة في المركز الحادى عشر، وأحرز هدفى إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى.

وأكد مهاجم الزمالك الأسبق، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في كل الخطوط ولكن هناك حاجة لتدعيمات مع ضرورة ضم لاعب حريف في الوسط تحت المهاجمين، وكان فرجانى ساسى الأقرب للقيام بهذا الدور، ولذا أرى أن ضم عبد الله السعيد سيكون صفقة مفيدة جدًا للأبيض من كل الجوانب.

وكشف وليد صلاح عبد اللطيف عن أن أشرف بن شرقى ليس له بديل في الزمالك، ويوسف أوباما لا يستطيع تعويض غيابه لأن بن شرقى يمتلك إمكانيات خاصة ليس له شبيه في الفريق الأبيض، وهذا لا يقلل من كون أوباما لاعب موهوب ومؤثر.