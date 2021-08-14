شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: طالبت اللاعبين بالاستمتاع بالمباراة.. وغياب الونش وعبد الشافي فرصة للراحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على الإسماعيلي بهدفين نظيفين من ضمن مباريات الجولة الـ30 للدورى، ومواصلة الفريق للصدارة في جدول الترتيب بالدورى.
وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إنه سعيد جدًا بأداء اللاعبين في الشوط الثاني لمباراة الإسماعيلي، موضحًا أن اللاعبين تماسكوا في الشوط الثاني بعد أحداث الشوط الأول، وأشار إلى أنه راضٍ عن الأداء خاصة في الشوط الثاني لأنه كان أفضل من الشوط الأول.
وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه سعيد بالهدف الثاني لأنه شارك فيه أكثر عدد ممكن من اللاعبين قبل تسجيله، كما أنه جاء مباشرة بعد الهدف الأول.
وأضاف أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني، وأضاف أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات، وشدد على أن غياب محمد عبد الشافي ومحمود الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين.
وأكد كارتيرون أن فريق الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، وشدد على أن أداء الزمالك تحسن في الشوط الثاني، وأضاف أن هدفه الفوز في المباريات المتبقية في الدوري لتتويج باللقب.
ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز صعب ومهم علي نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى، احرز هدفي الزمالك امام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.
بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 في صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الاسماعيلي عند النقطة الـ 34 في المركز الـ 13 بالدورى.