شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: طالبت اللاعبين بالاستمتاع بالمباراة.. وغياب الونش وعبد الشافي فرصة للراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على الإسماعيلي بهدفين نظيفين من ضمن مباريات الجولة الـ30 للدورى، ومواصلة الفريق للصدارة في جدول الترتيب بالدورى.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إنه سعيد جدًا بأداء اللاعبين في الشوط الثاني لمباراة الإسماعيلي، موضحًا أن اللاعبين تماسكوا في الشوط الثاني بعد أحداث الشوط الأول، وأشار إلى أنه راضٍ عن الأداء خاصة في الشوط الثاني لأنه كان أفضل من الشوط الأول.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه سعيد بالهدف الثاني لأنه شارك فيه أكثر عدد ممكن من اللاعبين قبل تسجيله، كما أنه جاء مباشرة بعد الهدف الأول.

وأضاف أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني، وأضاف أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات، وشدد على أن غياب محمد عبد الشافي ومحمود الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين.

وأكد كارتيرون أن فريق الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، وشدد على أن أداء الزمالك تحسن في الشوط الثاني، وأضاف أن هدفه الفوز في المباريات المتبقية في الدوري لتتويج باللقب.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز صعب ومهم علي نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى، احرز هدفي الزمالك امام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 في صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الاسماعيلي عند النقطة الـ 34 في المركز الـ 13 بالدورى.