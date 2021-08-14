شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: "سلاسة وتعاون" شعار جريشة فى إدارة لقاء الإسماعيلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : جهاد جريشة

القرارت الفنية والسيطرة على المباراة : مباراة سهلة المستوى لم يتخللها كثير من الحالات التحكيمية نجح جهاد جريشة فى إدارتها بسلاسة هو وطاقم التحكيم بالكامل نتيجة التركيز والتعاون المشترك وجاءت حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 31 إلتحام بين مدافع الإسماعيلي ولاعب الزمالك أحمد سيد زيزو داخل منطقة جزاء الأسماعيلي ومطالبة من لاعبى الزمالك بركلة جزاء ولكن جهاد جريشه يسمح باستمرار اللعب، ال VAR لم يتدخل ويؤكد على قرار الحكم باستمرار اللعب وإعادت الفيديو لم توضح تفاصيل اللعبة بشكل دقيق.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز:لياقة بدنية جيدة واستخدام مثالى لعنصر السرعة القصوى فى الدقيقة 25 و 69 فى حالتى هجوم معاكس لصالح الزمالك والإسماعيلي واستخدام عنصر الجرى الخلفى فى الدقائق 65, 75.

تطبيق عنصر إتاحة الفرصة:استخدم جهاد جريشه عنصر إتاحة الفرصة فى الدقائق 34, 78 بشكل مثالى.

العقوبات الانضباطية: أنذر جريشه من لاعبي الزمالك كلا من عبد الشافي والونش للتهور فى الدقائق 16, 64 وإنذار للاعب الاسماعيلي حسين السيد فى الدقيقة 29 للتهور.

المساعد الأول : أشار على حالات التسلل فى الدقائق 41, 83 بتقدير صحيح وتحركات جانبية واعية.

المساعد الثانى : أشار على حالات التسلل فى الدقائق 52, 54, 77 بتقدير صحيح وتعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقيقة 64.

الحكم الرابع :تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

لم تكن هناك حالات تستدعى تدخل ال VAR