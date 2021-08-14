الرئيس السيسي ردًا على مواطن: أهلاوي أم زملكاوي؟.. أنا الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
أكد السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أنه يقدر جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أنه يحب الجميع ويشجع مصر ولا يفضل طرف على آخر.
وردا على سؤال مواطن "أنت أهلاوي أم زملكاوي؟ قال الرئيس السيسي :" تفتكر اللي زي كان عنده وقت يفكر كده؟، أنا بكلمك بجد، أنا عمري ما فكرت كده، مكنش عندي وقت".
وأضاف:" أنا الخليج 365، أنا الخليج 365، لكن بحب الأهلي والزمالك وكله يعني عشان محدش يزعل يعني".
ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلي، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري we المصري.