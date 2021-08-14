الرئيس السيسي ردًا على مواطن: أهلاوي أم زملكاوي؟.. أنا الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أنه يقدر جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أنه يحب الجميع ويشجع مصر ولا يفضل طرف على آخر.

وردا على سؤال مواطن "أنت أهلاوي أم زملكاوي؟ قال الرئيس السيسي :" تفتكر اللي زي كان عنده وقت يفكر كده؟، أنا بكلمك بجد، أنا عمري ما فكرت كده، مكنش عندي وقت".

وأضاف:" أنا الخليج 365، أنا الخليج 365، لكن بحب الأهلي والزمالك وكله يعني عشان محدش يزعل يعني".

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلي، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري we المصري.