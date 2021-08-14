كارتيرون: مواجهات منافسنا أصبحت "ودية".. ولا ننتظر نتائج الآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن حسم فريقه لقب الموسم الجاري من الدوري المصري أصبح في يده ولا ينتظر نتائج المنافسين له لتحديد موقفه من البطولة.

وأشار كارتيرون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة فريقه ضد الإسماعيلي، إلى أنه قام بتحضير لاعبي فريقه خلال المعسكر الماضي جيدًا، تحسبًا لإمكانية تعرض أيًا منهم للإيقاف.

وقال كارتيرون: "في الشوط الأول أضعنا ثلاثة أهداف تسببت في خروجنا عن تركيزنا وشعورنا بالتوتر، ولذلك طالبت اللاعبين بين الشوطين أن يكونوا أكثر هدوءًا".

وأكمل: "أنهينا مباراة الإسماعيلي الذي يسير بشكل جيد، ونجحنا في الفوز عليهم في الدوري والكأس، والآن أصبح أمامنا أربعة مباريات علينا الفوز بهم".

وأضاف: "تم التحضير للغيابات بسبب الإنذارات خلال المعسكر، قمنا بتجهيز الجميع لهذه الظروف والمباراة القادمة ستكون فرصة جيدة لإراحة عبدالشافي والونش ورأينا اليوم مشاركة إمام عاشور وأحمد أبو الفتوح من البداية".

وعبر قناة نادي الزمالك، فقال كارتيرون: "لا يوجد أي ضغوط علينا، نحن الآن متقدمين بفارق نقطتين عن أقرب منافس لنا وبالتالي فالحسم في أيدينا نحن، لا ننظر لنتائج الآخرين ولا نحتاج لذلك".

واختتم: "بعد قرار اتحاد الكرة فإن باقي المباريات أصبح لا داعي لها بالنسبة لمنافسنا، كان سيواجه فرق تنافس على التأهل للكونفدرالية ولكن الآن كل الأمور حُسمت وبالتالي مبارياته أصبحت كأنها ودية".