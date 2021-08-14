الأهلي يفتقد لاعبه أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

يغيب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، عن مباراة طلائع الجيش المقبلة بسبب عقوبة الإيقاف لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة خلال مباراة إنبي والتي تأتي ضمن الجولة الـ30 من مسابقة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الجيش" بالسويس ضمن حسابات الأسبوع الـ31 من مسابقة دوري we المصري.

وسيكون الأقرب للمشاركة في مباراة طلائع الجيش الدولي المالي أليو ديانج ليعوض غياب السولية والذي حصل على البطاقة الصفراء الثلاثة حيث سبق وأن تعرض للبطاقة الصفراء في مبارايات المقاولون العرب ومصر المقاصة وأخيرًا ضد إنبي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثاني خلف الزمالك بفارق خمس نقاط بصورة مؤقتة إلا أن الفريق الأحمر يواجه إنبي حاليًا وتشير النتيجة لتقدم الفريق الأحمر بنتيجة (1-0).