بالفيديو.. باريس يقدم ميسي للجماهير في مشهد مهيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قام نادي باريس سان جيرمان بتقديم الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الجديد للفريق إلى الجماهير في ملعب "حديقة الأمراء" قبل مواجهة ستراسبورج في الجولة الثانية للدوري الفرنسي.

وظهر ميسي وسط احتشاد جماهير باريس سان جيرمان في المدرجات رفقة الصفقات الجديدة لنادي العاصمة بقميص أبيض يحمل عبارة "نحن باريس".

وأبرمت صفقة انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي قادما من برشلونة الإسباني، لكن اللاعب لا يزال بانتظار مشاركته الأولى منذ نهائي كوبا أمريكا.

وتدرب ميسي مرتين مع فريقه الجديد لكنه غاب عن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج، ليتأجل بذلك الظهور الأول لميسي مع "PSG".