مباشر.. الأهلي 2-0 إنبي.. أفشة يعزز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد الأهلي طريق الانتصارات في مسابقة دوري we المصري بفوز مريح على إنبي بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن حسابات الأسبوع الـ30.

الأهلي تقدم مبكرًا عن طريق والتر بواليا في الدقيقة الثانية قبل أن يسجل محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وكان الأهلي تعادل الجولة السابقة أمام الإسماعيلي بنتيجة (1-1) قبل أن يفوز على إنبي بهدفين دون رد.

وأصبح الأهلي 68 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة قبل نهاية البطولة بأربع جولات حيث سيواجه الفريق الأحمر طلائع الجيش ثم المصري والجونة وأخيرًا ضد أسوان.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة الثانية من بداية المباراة أحرز والتر بواليا هدف مبكر لصالح الأهلي من كرة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من علي معلول ليحرز الفريق الأحمر هدف التقدم وتصبح النتيجة (1-0).

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة من محمود عبد المنعم "كهربا" لكن حارس إنبي يتألق ويبعد الكرة قبل أن تدخل الكرة الشباك في الدقيقة 17.

ومع حلول الدقيقة 28، عزز محمد مجدي "أفشة" النتيجة لصالح الأهلي بهدف رائع سجله من داخل منطقة الجزاء عن طريق تمريرة من محمود عبد المنعم "كهربا".

الدقيقة 34 شهدت فرصة خطيرة من جانب والتر بواليا الذي حصل على كرة رائعة من "أفشة" يسجل الكونغولي كرة تمر بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 37، سدد "أفشة" كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس إنبي يحافظ على مرماه من كرة هدف ثالث لتظل النتيجة (2-0) للفريق الأحمر.

الدقيقة 69 قام طاهر محمد طاهر بعرضية رائعة تصل الكرة في النهاية لصالح ديانج الذي يسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى.

وكاد محمد الشناوي يتسبب في هدف لصالح إنبي في الدقيقة 79 بعد سقوط الكرة من حارس الأهلي أمام مهاجم إنبي لكن الشناوي ينقذ الموقف ويبعد الكرة لركنية.

وحصل رامي صبري قائد إنبي على بطاقة صفراء ثانية في المباراة بالدقيقة 82 ليخوض الفريق البترولي باقي المباراة بعشرة لاعبين إثر التدخل على طاهر محمد طاهر.

وقبل نهاية المباراة بست دقائق حصل صلاح محسن على كرة من طاهر محمد طاهر ليصل صلاح إلى منطقة الجزاء ويسدد كرة بعيدة عن المرمى.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشه" - محمود عبدالمنعم "كهربا" - والتر بواليا.

تشكيل إنبي: عبد العزيز البلعوطي - علي فوزي - رامي صبري - زياد بوغطاس - مصطفى دويدار - مصطفى شكشك - أحمد يوسف - زياد كمال - دينو بيتر - جون إيبوكا - محمد شريف حتحوت.‏