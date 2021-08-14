خاص.. 5 محترفين في معسكر المنتخب لتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بمنتخب مصر أن المدير الفني حسام البدري قام باستدعاء خمسة محترفين لقائمة الفريق في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر (مرحلة المجموعات).

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن قائمة المحترفين في المنتخب شملت كلا من محمد صلاح (ليفربول)، أحمد حجازي (اتحاد جدة)، محمد النني (آرسنال)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس) ومصطفى محمد (جالاتا سراي).

وأضاف المصدر أن حالة انقسام حدثت بين أعضاء الجهاز الفني بشأن اختيار عمرو وردة المحترف في صفوف باوك اليوناني، قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على عدم استدعائه لقلة مشاركاته مع فريقه.

وكانت القرعة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السادسة إلى جوار كل من أنجولا والجابون وليبيا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الأنجولي في الجولة الأولى يوم 4 سبتمبر المقبل، قبل أن يواجه الجابون يوم 8 من الشهر نفسه.

وفي حالة تصدر مصر المجموعة ستواجه أحد أبطال المجموعات التسع الأخرى من أجل خوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل إلى المونديال.

وستتأهل 10 منتخبات إلى الدور الفاصل الذي ستجري مبارياته بنظام الذهاب والإياب للتعرف على الممثلين الخمسة لإفريقيا في المونديال.