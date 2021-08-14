مصدر باتحاد الكرة: محاولات لمد القيد الإفريقي قبل ساعات من نهايته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يعملون في الوقت الحالي على مد القيد الإفريقي قبل ساعات من الموعد الرسمي لإغلاق فترة القيد الأولى المحدد لها 15 من أغسطس الجاري.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي مساء اليوم السبت أن مسئولي اتحاد الكرة في الوقت الحالي يواصلون اتصالاتهم مع الاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل فترة القيد الأول بحيث تتوافق مع الموعد المحدد للقيد المحلي.

وينتهي القيد الإفريقي مساء الأحد، فيما لن يتم فتح القيد المحلي في مصر إلا 30 من شهر أغسطس الجاري.

ورفض الاتحاد الإفريقي بشكل مبدئي الطلب المقدم من الاتحاد المصري، وفي حالة استمرار الرفض، سيكون على الأندية المشاركة إفريقيا إرسال قائمة تضم العناصر المتاحة بالقائمة الحالية، على ان يتم إضافة الصفقات الجديدة في فترة القيد الثانية.

ويمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا الأهلي باعتباره حامل لقب البطولة، والزمالك، فيما يشارك في الكونفدرالية المصري وبيراميدز.