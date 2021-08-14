بالفيديو.. صلاح يسجل أمام نورويتش ويدون رقما قياسيا جديدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في مواجهة نورويتش سيتي بالمباراة الافتتاحية للموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/2022.

ودوّن محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ بريميرليج يسجل خمسة أهداف في المباراة الافتتاحية لخمسة مواسم متتالية.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة الـ74 بعدما أطلق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء داخل شباك نورويتش، ليعزز التقدم لمصلحة ليفربول وتصبح النتيجة (3-0).

وكان صلاح نجح في صناعة الهدفين الأول والثاني لديوجو جوتا والبديل روبرتو فيرمينو، ليشارك في جميع أهداف ليفربول في مواجهة نورويتش.

وبالتالي يساهم صاحب الـ29 عاما بشكل مباشر في 24 هدفًا في 24 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد الأندية الصاعدة حديثًا لليفربول (14 هدفًا و10 تمريرات حاسمة).

أهداف صلاح في المباريات الافتتاحية لبريميرليج:

2017/2018 ضد واتفورد.

2018/2019 ضد وست هام.

2019/2020 ضد نورويتش سيتي.

2020/2021 ضد ليدز يونايتد (3 أهداف).

2021/2022 ضد نورويتش سيتي.

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