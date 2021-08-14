"بواليا أساسيًا".. تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة انبي التي تقام اليوم السبت ضمن الجولة الـ30 من دوري we المصري على ستاد الأهلي we بالسلام.

ويشهد التشكيل مشاركة والتر بواليا أساسيًا في المباراة لتعويض غياب محمد شريف الذي يعاني من الإصابة.

كما يلعب حمدي فتحي أساسيًا على حساب أليو ديانج، ومحمود عبد المنعم "كهربا" على حساب جونيور أجايى.

وتكون تشكيل الأهلي من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا".

المهاجم: والتر بواليا