الإيقاف يبعد عبد الشافي والونش عن الزمالك أمام وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

تلقى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لنادي الزمالك بطاقة صفراء خلال مواجهة فريقه ضد الإسماعيلي، مساء اليوم السبت، بالجولة 30 من دوري We المصري.

وجاءت البطاقة لتكون الثالثة في مسيرة عبد الشافي مع الزمالك خلال المومس الجاري، ليغيب عن المواجهة المقبلة للفريق ضد وادي دجلة.

وسبق لعبد الشافي أن حصل على بطاقتين صفراويتين خلال مواجهتي الزمالك ضد إنبي والإنتاج الحربي، لتصبح بطاقته ضد الإسماعيلي هي الثالثة.

كما تلقى محمود حمدي "الونش" بطاقة صفراء أمام الإسماعيلي لتصبح الثالثة له بعدما حصل على بطاقتين أمام الجونة والبنك الأهلي من قبل.

ولحق الونش بعبد الشافي ضمن قائمة الغائبين عن الزمالك خلال مواجهة دجلة بداعي الإيقاف.

وسيلتقي الزمالك مع وادي دجلة يوم الثلاثاء القادم في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.