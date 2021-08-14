شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وانبي في الجولة الـ30 من منافسات الدوري المصري الممتاز، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 14-8-2021.

بدأ الاهلي الشوط الأول بشراسة هجومية، وتمكن من تسجيل الهدف الأول بشكل مبكر، وفي حين كان انبي يستعد لتنظيم صفوفه، خطف المارد الأحمر الهدف الثاني، وسيطر على الكرة في الدقائق المتبقية.

وسجل الهدف الأول للنادي الاهلي المهاجم الكونجولي “والتر بواليا” في الدقيقة الثالثة، بعدما قابل عرضية علي معلول بعد ركنية من الجهة اليسرى، برأسية قوية فشل الحارس عبدالعزيز البلعوطي في التعامل معها لتسكن شباكه.

واصل الاهلي ضغطه على دفاعات انبي، وكان محمود كهربا قريب من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة (18)، تألق البلعوطي في إبعادها عن مرماه.

وحاول انبي مباغتة الاهلي عن طريق دينوبيتر جودي في الدقيقة (21)، حينما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة.

وجاء رد المارد الأحمر قاسيًا، حيث تمكن محمد مجدي أفشة من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (29)، فبعد جملة من التمريرات الرائعة، وصلت الكرة إلى محمود كهربا الذي تلاعب بدافع انبي داخل منطقة الجزاء ومرر إلى أفشة الذي سدد كرة في الزاوية البعيدة ارتطمت في العارضة واستقرت داخل الشباك.

وأهدر والتر بواليا فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة (34)، بعدما أرسل محمد مجدي أفشة عرضية أرضية رائعة من الجهة اليمنى، وصلت للمهاجم الكونجولي داخل منطقة الست يارادت ليسددها بجاور القائم بقليل، ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد، لينتهي الشوط بنتيجة (2-0)، لصالح الشياطين الحمر.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري