شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي..الشهري يعوض فشل ماريجا!

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والطائي في افتتاح مباريات الفريقين بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز صعب للغاية للهلال على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياضة، ضمن مباريات الجولة الأولى اليوم السبت 14 أغسطس 2021.

انتزع الهلال فوزًا صعبًا في مستهل مشوار الدفاع عن لقبه، بهدف يتيم سُجل في الرمق الأخير من المباراة، ليتشارك مع النصر والاتفاق وأبها في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وعوض صالح الشهري فشل الوافد الجديد «موسى ماريجا» في هز شباك الطائي على مدار الدقائق التي لعبها النجم المالي.

وترك موسى ماريجا مكانه لصالح الشهري في الدقيقة 67، وبعد أقل من 30 دقيقة تمكن النجم السعودي من تسجيل هدف المباراة الوحيد.

وضاعت أبرز فرص الشوط الأول من الهلال في الدقيقة 37، عندما تلقى بافيتيمبي جوميز كرة عرضية جميلة من ناصر الدوسري، فشل الهداف الفرنسي في تحويلها بالرأس بشكل سليم لترتطم في رأس المدافع قبل أن يمسك بها الحارس مارتن لوكوف ببراعة.

وكثف الهلال ضغطه على منطقة جزاء الطائي مطلع الشوط الثاني، إلا أن سوء الطالع رافق لوسيانو فييتو عندما سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء أبعدتها العارضة في الدقيقة 53.

وعاد سوء الطالع لمواجهة الهلال مرة أخرى في الدقيقة 79 حين تصدى القائم الأيمن للطائي لتسديدة جميلة من آندري كايلو بعد تمهيد مثالي من جوميز داخل منطقة العمليات.

وكاد الطائي يسجل هدف عكس سير اللعب في الدقيقة 71 لولا انحراف تسديدة صاروخية من لاعب الوسط «دونير» لتعبر فوق العارضة بياردة واحدة.

وفي الوقت الذي استعد فيه الجميع لسقوط الهلال في فخ التعادل، قفز صالح الشهري قبل مدافع الطائي ليحول كرة عرضية جميلة أرسلها ناصر الدوسري من الجهة اليسرى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع، لتعانق أقصى الزاوية اليسرى.

شاهد فيديو هدف الهلال ضد الطائي