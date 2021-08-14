نتيجة مباراة الهلال والطائي في افتتاح الدوري السعودي..البطل يقتل سوء الحظ في الوقت الميت!

تعرف على نتيجة مباراة الهلال والطائي في افتتاح مباريات الفريقين بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي استضافها ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياضة، ضمن مباريات الجولة الأولى اليوم السبت 14 أغسطس 2021.

انتزع الهلال فوزًا صعبًا في مستهل مشوار الدفاع عن لقبه، بهدف يتيم سُجل في الرمق الأخير من المباراة، ليتشارك مع النصر والاتفاق وأبها في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وفشل حامل اللقب «الهلال» في هز شباك الطائي، الصاعد حديثًا للدوري السعودي على مدار 90 دقيقة، حتى جاء الفرج على يد الهداف السعودي «صالح الشهري» في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع، لينصر فريقه الذي حاصر الزوار من اليمين واليسار.

وضاعت أبرز فرص الشوط الأول من الهلال في الدقيقة 37، عندما تلقى بافيتيمبي جوميز كرة عرضية جميلة من آندري كاريلو، فشل الهداف الفرنسي في تحويلها بالرأس بشكل سليم لترتطم في رأس المدافع قبل أن يمسك بها الحارس مارتن لوكوف ببراعة.

وكثف الهلال ضغطه على منطقة جزاء الطائي مطلع الشوط الثاني، إلا أن سوء الطالع رافق لوسيانو فييتو عندما سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء أبعدتها العارضة في الدقيقة 53.

وعاد سوء الطالع لمواجهة الهلال مرة أخرى في الدقيقة 79 حين تصدى القائم الأيمن للطائي لتسديدة جميلة من آندري كايلو بعد تمهيد مثالي من جوميز داخل منطقة العمليات.

وكاد الطائي يسجل هدف عكس سير اللعب في الدقيقة 71 لولا انحراف تسديدة صاروخية من لاعب الوسط «دونير» لتعبر فوق العارضة بياردة واحدة.

وفي الوقت الذي استعد فيه الجميع لسقوط الهلال في فخ التعادل، قفز صالح الشهري قبل مدافع الطائي ليحول كرة عرضية جميلة أرسلها ناصر الدوسري من الجهة اليسرى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع، لتعانق أقصى الزاوية اليسرى.

وكان صالح الشهري شارك في الدقيقة 67 بدلاً من الوافد الجديد «موسى ماريجا» الذي قدم مستوى جيد نوعًا ما خلال أول ظهور رسمي له.