الزمالك يحقق فوز العادة على الاسماعيلي ويظفر بصدارة الدوري المصري

ظفر الزمالك بصدارة الدوري المصري بعدما حقق فوز العادة على مضيفه الاسماعيلي بنتيجة 2-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2021 لحساب الجولة الـ 30 من المسابقة والتي أستضافها ستاد الاسماعيلية.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السبلي بين الفريقين، ومع مطلع الشوط الثاني انتفض الزمالك وسجل هدفين خلال دقيقتين، جاء الهدف الاول في الدقيقة 57 عبر اللاعب “إمام عاشور” من تصويبة بعيدة المدى، قبل أن يُضيف المهاجم التونسي “سيف الدين الجزيري” الهدف الثاني بضربة رأسية عند الدقيقة 59.

بهذا الفوز أنفرد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة موسعاً الفارق بينه وبين الاهلي الوصيف الى 5 نقاط، في المقابل تجمد رصيد الاسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسعي الفارس الأبيض اليوم الى تحقيق الفوز على الاسماعيلي من أجل الأنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري ووضع الوصيف الاهلي تحت الضغط قبل لقاءه أمام إنبي في وقت لاحق اليوم لصالح نفس الجولة.

يذكر ان الزمالك مع الإسماعيلي قد تقابلا بمسابقة الدوري المصري في 116 لقاء، فاز الزمالك في 52 لقاء وخسر 32 مباراة وتعادلا في 32 لقاء، وأحرز الزمالك 146 هدفا، بينما أحرز الإسماعيلي 119 هدفا.

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم السبت 14 أغسطس 2021