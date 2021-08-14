نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي.. انطلاقة جيدة للريدز

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 14-8-2021، والتي شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح في الصناعة والتسجيل.

تمكن ليفربول من تحقيق انطلاقة جيدة في الدوري الانجليزي الممتاز 2021/2022، بالفوز على ضيفه نوريتش سيتي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب كارو رود.

وسجل اهداف ليفربول أمام نوريتش سيتي، ديوجو جوتا في الدقيقة (26) من زمن الشوط الأول، وفي الشطر الثاني سجل روبرتو فيرمينو في الدقيقة (65)، ومحمد صلاح عند الدقيقة (74).

وضمت تشكيلة نوريتش سيتي الاساسية الخمس صفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفي 2021، ورغم ذلك بدا الفريق متماسكًا، بينما لم تشهد تشكيلة ليفربول تواجد الوافد الجديد إبراهيما كوناتي، حيث فضل كلوب الدفع بالثنائي جويل ماتيب والعائد من الإصابة فيرجيل فان دايك.

وكان لاعب الوسط الأسكتلندي المعار من تشيلسي بيلي جيلمور بجانب ميلوت راشيكا القادم من بريمن، اثنان من الوافدين الجدد لفريق نوريتش، اللذان ظهرا بشكل رائع وتسببوا في إزعاج دفاعات الريدز.

انطلاقة جيدة للريدز

وعلى عكس مسار اللعب، نجح ليفربول في تسجيل هدف التقدم الأول في الدقيقة (26)، بعد لمسة محمد صلاح لتمريرة أرنولد التي وصلت إلى ديوجو جوتا ليسددها بثقة في شباك تيم كرول.

وأعطت هذه الأفضلية الثقة لفريق ليفربول، وسيطروا على بقية الشوط الأول، مع توخي الحذر من الهجمات المرتدة السريعة لفريق نوريتش سيتي الذي اعتمد على سرعات تود كانتويل وراشيكا.

وبدأ الزوار الشوط الثاني حيث أنهوا الشوط الأول، وحصلوا على المكافأة التي يستحقونها عندما سجل البديل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة (63)، حينما تلقى تمريرة حريرية من صلاح في مواجهة المرمى سددها بسهولة في الشباك.

وفرض النجم المصري محمد صلاح نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (74)، بعدما هيأ كرة عائدة من دفاع نوريتش على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة في الزاوية البعيدة لتيم كرول.

وأصبح النجم المصري أول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، يسجل بالجولة الأولى في خمس مواسم متتالية.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة وسط محاولات يائسة من قبل رجال دانيل فاركي، لتنتهي بفوز ليفربول على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف دون رد، وتعد هذه النتيجة ليست مفاجأة فقد تغلب الريدز على الكناري في 13 من آخر 15 مواجهة، وتعادل في مباراتين.

شاهد فيديو اهداف مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي