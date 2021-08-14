بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء وروما في تحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الرجاء وروما، المقرر لها ضمن مباريات اليوم 14 أغسطس، في استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2022/2021.

تنطلق مباراة الرجاء وروما في تمام الساعة 19:45 بتوقيت المغرب، الساعة 18:45 بتوقيت جرينيتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

ويستضيف ملعب الأوليمبيكو مباراة الرجاء وروما بحضور جمهور بشكل محدود وفق تعليمات السلطات المحلية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتنقل قناة الرياضية المغربية على القمر الصناعي نايل سات مباراة الرجاء وروما بصوت المعلق الرياضي عادل المسعودي.

ويستعد الرجاء لمواجهة اتحاد جدة السعودي في نهائي البطولة العربية للأندية – كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال – والمقرر له يوم 21 أغسطس الجاري على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

أما فريق روما الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، فيخوض اليوم مباراته الودية التاسعة في تحضيراته لانطلاق مسيرته في الدور التأهيلي لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي أمام طرازبون سبور التركي يوم 19 أغسطس، فضلاً عن افتتاح الدوري الايطالي يوم 22 من الشهر نفسه أمام فيورنتينا.

ويبدأ الرجاء مباراة اليوم بالحارس أنس الزنيتي ومحمد سبول وفابريس نجوما ومحمد نعيم ومنات محتشم عبد الاله مدكور وعبد الإله حافيظي ومروان هدهودي وزكريا الوردي وسفيان رحيمي ومحمود بن حليب