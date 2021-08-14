شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري..الأبيض يحسم الفوز في دقيقتين

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري لحساب الجولة الـ 30، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2021، والتي استضافها ستاد الاسماعيلية.

حقق الزمالك فوزاً ثميناً على مضيفه الاسماعيلي بثانئية نظيفة، ليعزز الفارس الابيض صدارة الدوري المصري ويقترب خطوة من حسم اللقب.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السبلي بين الفريقين، ومع مطلع الشوط الثاني انتفض الزمالك وسجل هدفين خلال دقيقتين، جاء الهدف الاول في الدقيقة 57 عبر اللاعب “إمام عاشور” من تصويبة بعيدة المدى، قبل أن يُضيف المهاجم التونسي “سيف الدين الجزيري” الهدف الثاني بضربة رأسية عند الدقيقة 59.

بهذا الفوز أنفرد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة موسعاً الفارق بينه وبين الاهلي الوصيف الى 5 نقاط، في المقابل تجمد رصيد الاسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسعي الفارس الأبيض اليوم الى تحقيق الفوز على الاسماعيلي من أجل الأنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري ووضع الوصيف الاهلي تحت الضغط قبل لقاءه أمام إنبي في وقت لاحق اليوم لصالح نفس الجولة.

وحقق الزمالك فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري (زعيم الثغر) بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية في الدوري المصري، فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والاسماعيلي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد الاسماعيلية.

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري