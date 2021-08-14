شاهد فيديو هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوريتش اليوم.. رقم قياسي جديد

شاهد فيديو هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز، التي أقيمت على ملعب كارو رود، ضمن مباريات اليوم السبت 14-8-2021، لحساب الجولة الأولى.

وزاد محمد صلاح الغلة لفريق ليفربول بتسجيل الهدف الثالث عند (74)، من زمن الشوط الثاني، بتسديدة يسارية رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وصنع محمد صلاح هدفي ليفربول، الأول للبرتغالي ديوجو جوتا عند الدقيقة (26)، والثاني للبديل البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة (65)، قبل أن يزور الشباك بنفسه.

وجاء هدف محمد صلاح، بعدما روض كرة عائدة من الدفاع بعد ركلة ركنية، روضها لنفسه بالقدم اليسرى وأطلق تسديدة ملتفة في الزاوية البعيدة للحارس الهولندي تيم كرول.

وأصبح النجم المصري أول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، يسجل بالجولة الأولى في خمس مواسم متتالية!

وسجل صلاح أول هدف في الجولة الأولى بالدوري الانجليزي مع ليفربول في موسم 2017/2018، وكان أمام واتفورد، وفي موسم 2018/2019، سجل هدف أمام وست هام، وفي موسم 2019/2020 سجل وصنع أمام نوريتش، وفي الموسم الماضي 2020/2021 أحرز هاتريك في شباك ليدز.

شاهد فيديو هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوريتش اليوم