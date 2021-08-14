موعد مباراة برشلونة وريال وسوسيداد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والمعلق، في افتتاح الفريقين للموسم الكروي الجديد 2021-2022.

يستهل البارسا مشواره في الموسم الجديد 2021-2022 بـ الدوري الإسباني، حين يستقبل ريال سوسيداد على ملعب كامب نو، على ملعب كامب نو.

نجح برشلونة بقيادم المدرب الهولندي “رونالد كومان” في تقديم نتائج إيجابية أثناء خوض عدة مباريات ودية إستعداداً للموسم الجديد 2021-2022، وتمكن من إلحاق الهزيمة بفريق يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف، والتي على أثرها توج بلقب كأس جامبر في أول مباراة له بعد حقبة ليونيل ميسي الذي أنتقل لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقبل لقاء يوفنتوس خاض برشلونة 4 مباريات تحضيرية، فاز على ناستيك دي تاراغونا الإسباني، وجيرونا الإسباني، وشتوتجارت الألماني، وخسر أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي.

كان العملاق الكتالوني قد أنهى الموسم الماضي فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 79 نقطة، جمعهم من الانتصار فى 24 مباراة، والتعادل فى 7 مباريات، وتعرض للخسارة فى 7 مباريات.

على الجانب الآخر قدم فريق ريال سوسيداد أداء أكثر من رائع الموسم الماضي وحل بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الاسباني، لذلك فمهمة برشلونة لن تكون سهلة على الإطلاق في اقتناص أول ثلاث نقاط في الليجا بالموسم الجديد.

جدير بالذكر ان برشلونة قد فاز على ريال سوسيداد الموسم الماضي في الدوري الاسباني بلقاء الذهاب بنتيجة 2-1، وفي لقاء الإياب أكتسح فريق ملعب أونيتا بسداسية مقابل هدف.

كما ألتقيا الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني 2020-2021، والذي شهد فوز برشلونة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 13 يناير 2021 على ملعب نويفو أركانخيل بمدينة قرطبة.

متى موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد؟

يحين موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني يوم الاحد الموافق 15 أغسطس 2021، وتنطلق صارفة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش.

ما هى القنوات الناقلة ومعلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد؟

تنقل مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني على قناة بي إن سبورت HD 1 بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” بالأضافة الى قناة بي إن سبورت بريميم 1 وقناة بي إن سبورت كونكت.