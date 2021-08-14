صلاح يقود ليفربول لأول انتصاراته في الدوري الإنجليزي



سجل المصري محمد صلاح هدفا وصنع هدفين آخرين ليقود فريقه ليفربول للفوز على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وصنع صلاح الهدف الأول الذي سجله ديوغو جوتا (26)، ثم صنع الهدف الثاني لروبرتو فيرمينو (65) قبل أن يسجل "الملك المصري" الهدف الثالث (74).



للمرة الخامسة على التوالي يسجل صلاح في المباراة الافتتاحية لليفربول وهو أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الإنكليزي.



وعلى ملعب "كارو رود"، حقق ليفربول انتصاره الثامن توالياً على نوريتش في عقر داره في الدوري الممتاز، ليعادل السلسلة القياسية لعدد انتصاراته خارج ملعبه والتي حققها أمام وست بروميتش ألبيون مع 8 انتصارات بين 1983 و2009.

كما لم يخسر "ريدز" أمام نوريتش في مبارياته الـ 15 الأخيرة في الـ "بريمير ليغ" مع 13 فوزاً مقابل تعادلين، سجّل خلالها 47 هدفاً.



وهي المرة الرابعة يواجه فيها نوريتش منافسه ليفربول في مباراته الافتتاحية في الدوري الممتاز من دون أن يتذوق طعم الفوز حيث خسر 3 مرات وتعادل مرة، علماً أن المواجهة الأخيرة بينهما (قبل مباراة اليوم) كانت في موسم 2019-2020 حين خسر نوريتش 1-4 في ملعب "أنفيلد".



ويأمل ليفربول الذي خسر لقبه في الموسم المنصرم لصالح مانشستر سيتي، أن يعود إلى دائرة المنافسين مجدداً معتمداً على دفاع صلب بقيادة الثنائي العائد إلى الملاعب بعد الغياب بسبب الاصابة الهولندي فيرجيل فان دايك الذي مدد عقده معه حتى عام 2025 وترنت ألكسندر-آرنولد.



وفي مباريات أخرى، فاز إيفرتون على ضيفه ساوثهامبتون 3-1، وتناوب على تسجيل أهداف الفائز الهداف البرازيلي ريشاليسون المتوج حديثاً بذهبية أولمبياد طوكيو (47) والفرنسي دوكوريه (76) ودومينيك كالفيرت-ليوين (81)، وللخاسر الذي افتتح التسجيل آدم أرمسترونغ (22).



كما انتصر ليستر سيتي على ضيفه ولفرهامبتون 1-صفر، وسجل هدّاف ليستر جايمي فاردي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.