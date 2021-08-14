تشيلسي يحقق فوزاً كبيراً على كريستال بالاس ومانشستر يونايتد يكتسح ليدز

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق تشيلسي فوزاً كبيراً اليوم السبت أمام ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل كل من الإسباني ماركوس ألونسو (27) والأميركي كريستيان بوليسيتش (40) وتريفوه تشالوباه (58) ثلاثية الفريق اللندني.



استهل تشيلسي مبارياته بفوز على أرضه أمام كريستال بالاس الذي خاض مباراته الاولى بإشراف لاعب الوسط الدولي السابق الفرنسي باتريك فييرا.



ويأتي فوز الـ "بلوز" بعد ثلاثة أيام من فوزه بكأس السوبر الأوروبية على حساب فياريال الاسباني بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وعلى وقع الانتصارات التي يحققها بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل.



وخاض تشيلسي مباراته المحلية مفتقداً لجهود مهاجمه الجديد-القديم البلجيكي روميلو لوكاكو المنتقل حديثاً من انتر الإيطالي بصفقة قياسية في تاريخ النادي، بسبب خضوعه للعزل الصحي مع روبن لوفتوس-تشيك، فيما غاب الدولي المغربي حكيم زياش صاحب هدف التقدم أمام فياريال ولاعب الوسط نغولو كانتي بسبب الاصابة.



وأبقى توخيل مواطنه المهاجم كاي هافيرتس (أدخله لاحقًا في الدقيقة 82 بدلاً من الأميركي كريستيان بوليسيتش) وبن تشلويل على مقاعد البدلاء.



مانشستر يونايتد يكتسح ليدز

وفي مباراة أخرى، قاد البرتغالي برونو فرنانديز فريقه مانشستر يونايتد لفوز كبير على ضيفه ليدز يونايتد في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجّل فرنانديز ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال انتصار مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد (5-1) اليوم السبت في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.



ودخل مانشستر يونايتد المواجهة على أرضه بمعنويات عالية بعدما أنهى إجراءات ضم المدافع الفرنسي فاران قبل انطلاق صافرة البداية قادماً من ريال مدريد.



ورغم غياب فاران والأوروغوياني كافاني وراشفورد وجلوس سانشو على دكة البدلاء (اشترك في الدقيقة 75) تمكن فرنانديز من منح الأفضلية ليونايتد في الشوط الأول (30) بعد تمريرة من الفرنسي بوغبا.



وفاز واتفورد على ضيفه أستون فيلا 3-2.



وكاد الفريق الضيف أن يفرّط بتقدمه بثلاثية سجلها النيجيري إمانويل دينيس (10) والسنغالي اسماعيلا سار (42) والكولومبي خوان هرنانديز، قبل أن يعود فيلا إلى أجواء المباراة بتسجيله هدفين عبر الإسكتلندي جون ماكغين (70) وداني إنغز (90+7).



وخسر بيرنلي أمام ضيفه برايتون 1-2.



المصدر: وكالات