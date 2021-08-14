اليونان وجهة مفضلة لمحترفي الهلال والنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات الدوري اليوناني مقصدا لثلاثة لاعبين من الذين غادروا أو سيغادرون الملاعب السعودية في الموسم الحالي الذي انطلق الأربعاء الماضي.

وغادر لاعبان بالفعل إلى الدوري اليوناني، فيما ينتظر أن يلحق بهم لاعب ثالث حال لم يجد عرضا مرضيا في الدوري السعودي، وثلاثتهم من فريقي الهلال والنصر.

نورالدين أمرابط

عقب انتهاء علاقته رسميا بالنصر أمس الأول، أعلن المحترف المغربي نورالدين أمرابط تعاقده مع نادي إيك أثينا اليوناني، كوجهة احترافية جديدة بعد خوضه 3 مواسم في الدوري السعودي، من خلال تمثيل فريق النصر الذي اشترى بطاقته الدولية موسم 2018 من نادي واتفورد الإنجليزي.

وأسهم أمرابط مع النصر في تحقيق 3 بطولات، هي: بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018 / 2019، كبطولة استثنائية حملت للمرة الأولى اسم ولي العهد، وكذلك أسهم في فوز فريقه بكأسي السوبر السعودي موسمي 2019 و2020.

سبيستيان جيوفينكو

سيلحق لاعب الهلال الإيطالي سبيستيان جيوفينكو، بأمرابط في الدوري اليوناني أيضا بعد أن وقع مخالصة مالية مع ناديه، والتي على ضوئها ستمكن آخر صفقات الهلال البرازيلي ماثيوس بيريرا، من الدخول في التدريبات الرسمية والمشاركة في اللقاءات المقبلة، بعد أن قدم إليه من صفوف وست بروميتش الإنجليزي.

وستكون وجهة الإيطالي جيوفينكو إلى نادي باوك اليوناني كتجربة جديدة بدوري آخر، وبطلب من المدير الفني السابق للهلال مدرب باوك الحالي رازفان لوشيسكو.

وأسهم جيوفينكو مع الهلال في تحقيق 4 ألقاب، أبرزها لقب دوري أبطال آسيا الذي استعاده النادي بعد غياب دام عقدين من الزمن.

وانضم جيوفينكو إلى الهلال في يناير 2019 وافدا من النادي الكندي تورنتو.

كما حقق مع الهلال بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسمي 2019 / 2020، و2020 / 2021، وكذلك بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أمير كردي

تبقى الوجهة الأولى والأخيرة الخارجية للاعب أمير كردي هي اليونان، في حال عدم تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة في السعودية، بعد قرار المدير الفني الحالي لفريق الهلال البرتغالي ليوناردو جارديم، المتمثل في عدم حاجته إلى خدمات اللاعب في الموسم الحالي.

وحضر اللاعب المولود في الرياض لأب سعودي وأم يونانية إلى الدوري السعودي للمرة الأولى لتمثيل فريق الأهلي موسم 2014 قادما من نادي بانيونيوس، ومن ثم عاد إلى ناديه اليوناني عام 2018، قبل أن يعمل الهلال على إعادته للدوري السعودي مجددا من خلال التعاقد معه موسم 2019.

وكما هو حال جيوفينكو، فقد أسهم كردي في تحقيق الهلال 4 بطولات.

وسبق أولئك المدير الفني السابق لفريق الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، الذي تولى نهاية الموسم الماضي تدريب باوك اليوناني بعد أن حقق مع الهلال عددا من الألقاب أبرزها لقب دوري أبطال آسيا.