الراكب الآلي.. حل تقني

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وأوضح عبدالله الربيعان أحد ملاك الهجن، أن أسعار الراكب الآلي تتراوح بين 700 و1500 ريال، مضيفا أن الملاك كانوا يواجهون صعوبة في إيجاد راكب بشري، أما حاليا فقد أصبح أغلب الملاك يمتلك ما لا يقل عن 20 راكبا آليا.
الراكب الآلي عبارة عن جهاز «دريل» مرهم ومزود ببطارية، مغلف بقماش، ومصمم على شكل مجسم للراكب البشري، وزنه يتراوح بين 4 و5.3 كجم، يتم تثبيته على ظهر المطية بواسطة مشدات، ويقوم بنفس أدوار الراكب البشري، ويتم التحكم به عبر ريموت لاسلكي عن بعد يساعد الملك في توجيه الأوامر للمطية وتحفيزها خلال مجريات السباق عبر النداء الصوتي.
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