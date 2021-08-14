»النايفة« تنتزع نوماس اللقايا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزعت البكرة «النايفة» لمالكها ناصر بن عبدالله المسند الزمن الأسرع، وأفضل توقيت في الفترة الصباحية أمس في سابع أيام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، المقام حاليا على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، بزمن (06:12.25 دقائق) والفوز بنوماس الشوط الثالث. وشهدت الفترة الصباحية، 18 شوطا عاما، مخصصة لسن اللقايا (بكار- قعدان) لمسافة 4 كلم.



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