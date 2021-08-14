الجوهرة الأكثر تشييعا لضحايا المدرجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تخصيص جزء من دخل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمس الأول أمام الفيصلي في افتتاح مشوار الفريقين بالنسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأبناء المشجع الأهلاوي خالد هوساوي الذي وافته المنية في المدرجات أثناء متابعته المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة ضمن الجولة الأولى للدوري وانتهت بالتعادل 1/1.

ونعت إدارة النادي عبر موقعها الرسمي في تويتر المشجع هوساوي.

وقال النادي في بيان عبر الحساب الرسمي على تويتر «تتقدم إدارة النادي الأهلي بخالص المواساة والعزاء، في وفاة المشجع الأهلاوي خالد كاوا هوساوي. تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه الفردوس الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأرجعت مصادر وفاة المشجع إلى إصابته بارتفاع في ضغط الدم خلال متابعته المباراة من المدرجات، مبينة أنه تم نقل المشجع إلى المستشفى بإحدى سيارات الإسعاف الموجودة في الملعب دون أن يفلح ذلك في إنقاذه.

ولم يكن خالد هوساوي أول أو آخر ضحايا المدرجات، حيث سبقه كثيرون على مستوى ملاعب العالم وفي السعودية أيضا، إلا أن العامل المشترك هو أن أغلب الوفيات بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) أو بمدينة جدة نفسها مقارنة بالمدن الأخرى، في تأكيد على حب وشغف جماهير مدينة جدة بكرة القدم.

آثار التعصب الرياضي وفقا لدراسة بريطانية:







ارتفاع معدل الضغط والسكر



ارتفاع معدل الضغط والسكر الإصابة بتهيج القولون العصبي



تسارع نبضات القلب مما يؤدي إلى توقفه



آثار نفسية وصحية وسلوكية



حدوث وفاة



بعض ضحايا المدرجات السعودية

أكتوبر 2009

توفى المشجع الاتحادي محمد قاسم يماني أثناء مشاهدته المباراة التي انتهت بفوز فريقه على ضيفه ناجويا جرامبوس الياباني 6 /2 ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

وأصيب المشجع بأزمة قلبية وهو يشاهد المباراة في منزله بمدينة جدة بعد أن افتتح ناجويا التسجيل في الدقيقة الـ 16.

أكتوبر 2012

أدت فرحة هستيرية إلى وفاة إداري نادي الاتحاد سالم الغامدي عقب تسجيل فهد المولد هدفا في الدقيقة 80 بمرمى جوانجزو الصيني كفل لفريقه الصعود لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، متأثرا بأزمة قلبية سبقها دخوله في إغماء.

وكان الغامدي يتابع المباراة من داخل النادي مع مجموعة من العاملين.

ديسمبر 2018

توفى مشجع نادي الأهلي محيي الدين باز عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بخسارته 0/ 1 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت وفاة المشجع محيي الدين أمين باز، خلال تواجده في المدرجات برفقة أبنائه، قبل أن يشعر بوعكة صحية.

أبريل 2019

توفي مشجع فريق النصر سلطان البشري إثر سكتة قلبية بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز الاتحاد 4 /2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكان البشري حضر المباراة برفقة ابنه الذي لم يتعد عمره الـ6 سنوات. وتردد وقتها أن البشري شعر بالتعب وحاول مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق إلا أنه سقط عند بوابة الملعب وأُصيب بحالة إغماء، بعدها تم إيصاله إلى منزله برفقة ابنه بعد أن رفض الذهاب للمستشفى، ثم توفي نتيجة جلطة في القلب.

فبراير 2020

حدثت وفاة الطفل غيث علي الفرحان خلال حضوره مع والدته مباراة الفتح والوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وأرجعت الوفاة إلى تعرض الطفل إلى نقص حاد في الأكسجين أدى إلى توقف القلب، سبقها محاولات لإسعافه داخل الملعب ولكن..