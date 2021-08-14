شكرا لقرائتكم خبر خطاب يهدد تجديد عقد سعود مع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر لـ «مكة» إرسال إدارة نادي الاتحاد خطابا رسميا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم تؤكد فيه تقديمها عرضا للاعب الفريق الأول، الدولي سعود عبدالحميد يوافق الحد الأعلى لسقف رواتب اللاعبين بما لا يتجاوز 3 ملايين ريال سنويا.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة النادي لإيضاح تحركاتها مع اللاعب وأنه في حال توقيعه لأي ناد آخر فإن ذلك يعني أن اللاعب وقع بقيمة مالية تتجاوز الحد الأعلى لرواتب المحترفين المحليين.

ورغم استمرار المفاوضات طويلا من الاجتماعات مع وكيل اللاعب قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 وبعد انقضاء مشاركة اللاعب مع المنتخب السعودي في الأولمبياد، لم يتوصل الطرفان إلى نتيجة مرضية مما أخر حسم ملف تجديد عقد اللاعب.

وقالت ذات المصادر «إن إدارة الاتحاد التي عملت على حماية نفسها بالخطاب المرسل للجنة الاحتراف قدم يأتي بنتيجة عكسية ويغير مسار اللاعب ويلفت انتباه من يعمل على مفاوضاته من أندية أخرى لابتكار طرق تساعده في التحايل على القانون».

من جهة أخرى بدأت إدارة الاتحاد بالتحرك فعليا نحو التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة المقبلة بعد الخسارة 0 / 1 من الفيحاء الأربعاء الماضي في أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وظهور وضع الفريق بمستوى فني متدن في ظل افتقاده للحلول الهجومية والتهديفية وعدم قدرة اللاعب رومارينهو داسيلفا على شغل هذه الخانة.

وأكدت مصادر أيضا، توصل الإدارة إلى اتفاق نهائي مع المحترف الصربي ألكسندر بريجوفيتش، ينتهي بفسخ التعاقد بالتراضي عقب موافقة وكيل أعمال اللاعب على جدولة مستحقات موكله.

وستكثف إدارة النادي جهودها خلال الأسبوع الحالي لتقليص حجم الديون واجبة السداد لاستخراج شهادة الكفاءة المالية، حيث إنها مطالبة بتوفير مبلغ 40 مليون ريال كديون مستحقة مقابل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وتسعى إدارة النادي أيضا لتجهيز الفريق معنويا تمهيدا لخوض لقاء نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال في 21 أغسطس الحالي لاسيما وأن الفريق بحاجة لتحقيق بطولة لتكون حافزا له لمسابقات الموسم الحالي كما أن العائد المالي من تحقيق هذه الكأس يصل إلى 22 مليون ريال.