تخفيض راتب بيكيه يسمح لبرشلونة بالتسجيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن برشلونة أخيرا، من تسجيل الصفقتين الجديدتين، ممفيس ديباي وإريك جارسيا، بعدما وافق جيرارد بيكيه على تخفيض كبير في راتبه.

وواجه برشلونة مشاكل مالية موثقة، جعلته غير قادر رسميا على إضافة لاعبين جدد لصفوفه.

ولكن، انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، واستعداد بيكيه للحصول على راتب مخفض مكن برشلونة من الوفاء بمتطلبات الحد الأقصى للرواتب الموضوعة من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وعشية المباراة الافتتاحية للفريق أمام ريال سوسيداد، أعلن برشلونة أنه سيكون بمقدور ديباي وجارسيا، بالإضافة للمهاجم راي ماناج، خوض المباريات الرسمية.

وذكر برشلونة أمس إنه تمكن من تسجيل ممفيس ديباي، وإريك جارسيا، وراي ماناج.

وأضاف النادي «صار هذا ممكنا بفضل التوصل لاتفاق مع جيرارد بيكيه، يحصل بمقتضاه القائد الثاني للفريق على راتب مخفض بشكل كبير. هذا يعني أن كل لاعبي الفريق سيكونون موجودين أمام المدير الفني رونالد كومان، لاختيار التشكيل الذي سيخوض مباراة افتتاح الموسم أمام ريال سوسيداد اليوم».

وأضاف برشلونة أنه يعمل بشكل وثيق مع خوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس من أجل تكييف راتبيهما حيث يسعى النادي إلى تخفيض مزيد من الرواتب.

ويريد اللاعبان بشكل كبير التعاون مع برشلونة.

وأثنى رونالد كومان خلال مؤتمر صحفي أمس، على لاعبي برشلونة الكبار لمساعدتهم النادي خلال الفترة الصعبة الحالية.

وقال «نعرف بشكل جيد الموقف المالي للنادي وأنه يحتاج للمساعدة بكل الطرق.سلوك جيرارد، سيرجي روبرتو، وبوسكيس وألابا يجب أن يتم إبرازه. هؤلاء الذين يوجدون في الفريق منذ عدة سنوات يريدون مساعدة النادي على تحسين وضعه المالي».

وحتى الآن لم يتم تسجيل سيرخيو أجويرو، ولكن الفريق لا يتعجل تسجيله، خاصة وأن اللاعب يغيب 10 أيام بسبب الإصابة.