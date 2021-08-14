مانشستر يونايتد يكمل تعاقده مع فاران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده رسميا مع مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي رافاييل فاران.

وبعد الإعلان عن الصفقة مع فاران يوم 27 يوليو الماضي، تأجل توقيع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بسبب حاجته للحصول على تأشيرة، ودخول الحجر الصحي وإجراء فحوص طبية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» أنه بسبب هذه التأجيلات غاب فاران عن مباراة الفريق أمام ليدز أمس في الدوري الإنجليزي، ولكن يونايتد أعلن قبل انطلاقها أن اللاعب وقع على عقد مدته 4 أعوام.

وقال فاران «إن مانشستر يونايتد أحد أشهر الأندية في عالم كرة القدم، ولا يمكنني رفض فرصة المجيء إلى هنا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. هناك مزيد من الأشياء أريد تحقيقها في مسيرتي وأدرك أنني انضم لفريق يمتلئ بالعديد من اللاعبين العظماء والذين لديهم نفس العزيمة للفوز بالمباريات والكؤوس».

وأضاف «أريد أن أحدث تأثيرا هنا وسأقدم كل شيء لأصبح جزءا من تاريخ هذا النادي».

وقال المدير الفني للفريق، أولي جونار سولشاير «أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من التعاقد مع أحد أفضل المدافعين في العالم خلال آخر 10 سنوات».

وأضاف «تابعنا رافاييل لفترة زمنية طويلة ونعلم كم هو لاعب محترف متفان في عمله».